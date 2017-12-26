РИАМО - 26 дек. На мемориале воинской славы в поселке Колюбакино Рузского городского округа Подмосковья будет установлен танк Т-72 и две пушки, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Танк уже прибыл в Колюбакино, вместе с двумя пушками он будет установлен на мемориале воинской славы. Нам важно не только рассказать, но и показать подрастающему поколению, как ковалась непростая и героическая победа в Великой Отечественной войне», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он напомнил, что ранее в поселок Брикет была доставлена боевая машина пехоты, которая будет установлена как памятник для увековечивания подвигов земляков и станет новой достопримечательностью округа.

Установить боевую технику на воинских мемориалах предложили представители Рузского отделения Союза десантников.