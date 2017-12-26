РИАМО - 26 дек. Главгосстройнадзор Московской области взял на особый контроль ситуацию с уборкой снега на стройплощадках в связи со снегопадом, серьезных нарушений в ходе проверок не выявили, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщалось, что в Московском регионе за прошедшие сутки выпало до 3 миллиметров осадков, что составляет более 5% от нормы для декабря.

«Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступили к контролю уборки снега и подъездных путей к поднадзорным объектам в Подмосковье в период интенсивного снегопада. При проверке стройплощадок серьезных нарушений не выявлено. Застройщики принимают все необходимые оперативные меры по расчистке подъездных путей и уборке снега на своих объектах для обеспечения безопасности строительного производства», - отмечается в сообщении.

Как отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, на особом контроле инспекторов соблюдение требований по содержанию строительных площадок, недопущения травмирования рабочих и жителей области от обрушений снега, наледи со скатных кровель, пешеходных галерей и бытовок. Появление инспекторов надзорного органа на строящемся объекте заставляет участников строительства более внимательно относится к зимней уборке.

«Главгосстройнадзор продолжает контроль за своевременным устранением последствий снегопада. Ухудшающаяся погода и снегопад в области не окажут серьезного влияния на объемы и сроки строительных работ в Подмосковье», - заключается в сообщении.

Ранее МЧС предупредило, что в Московском регионе с сохранением до вечера вторника ожидаются ветер со скоростью до 17 метров в секунду, гололедица и снег.