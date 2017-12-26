РИАМО - 26 дек. В ближайшие три года в Москве построят порядка 300 социальных объектов, это сделают в том числе и с привлечением средств инвесторов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В наших планах на период с 2018 по 2020 годы построить 57 детских садов, 72 школы, 32 объекта культуры, 62 поликлиники и больницы, а также 51 объект спорта», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, значительную часть из них помогут построить инвесторы.

Хуснуллин подчеркнул, что за последние семь лет в Москве возвели 494 объекта социнфраструктуры, из них 186 – за счет инвесторов. Ожидается, что в будущем количество таких объектов будет расти.