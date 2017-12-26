РИАМО – 26 дек. Инициативная группа по итогам заседания заявила о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента России в 2018 году, передает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Предлагаю принять решение. Ставлю вопрос на голосование <…> Решение принято единогласно», - сообщила возглавляющая инициативную группу руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.

Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.