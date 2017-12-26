РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. В 2018 году в микрорайоне Климовск Подольска на станции обезжелезивания воды установят автономный источник электроснабжения, благодаря которому в случае отключения электроэнергии станция будет продолжать подавать воду в дома, сообщается на сайте администрации округа.

Станция обезжелезивания, которая находится на улице Товарная в микрорайоне Климовск, обеспечивает качественной питьевой водой жителей части «Весенняя» и поселка МИС. В 2018 МУП «Водоканал» планирует провести на данной станции ремонтные работы, в том числе и на фильтрах-обезжелезивателях №1 и №7.

«В 2018 году на данной станции планируется заменить электроприводную запорно-регулирующую арматуру на трубопроводах, провести монтаж шкафов управления электроприводами и многое другое. Также в будущем году предстоит заменить два насосных агрегата, обеспечивающих подачу и напор в системе водоснабжения и смонтировать автономный источник электропитания – дизельную генераторную установку мощностью 100 киловатт, которая не допустит прекращения подачи питьевой воды при отключении электроснабжения», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в планах на 2018 год построить газопровод и автономный источник теплоснабжения для нужд станции обезжелезивания и насосной станции 2-го подъема на Товарной улице.

Также в 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт двух фильтров на водозаборном узле микрорайона Львовский, благоустроить территорию у водопроводной насосной станции в селе Сынково, смонтировать установку ультрафиолетового обеззараживания на насосной станции 2-го подъема в поселке Александровка и в данном поселке заменить два насосных агрегата на канализационной насосной станции по улице Запрудная.