РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Управляющая компания Подольска заменила трубы в подвале дома на улице 43-й Армии, 7 и очистила следы старых протечек, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МУП «ДЕЗ города Подольска» Петр Бережнов.

Жители Подольска пожаловались на портал «Добродел», что специалисты управляющей компании МУП «ДЕЗ города Подольска» больше года не могут заменить старые трубы, которые постоянно прорывает, из-за чего в жилом доме стоит невыносимый запах канализации.

«Трубы в доме, как и планировали, заменили. Протечек больше нет, подвал очистили, запаха в доме тоже нет», – сказал Бережнов.

МУП «ДЕЗ» обслуживает 371 многоквартирный дом. В ходе работ по подготовке домов к зиме компания выполнила локальный ремонт кровли домов, расположенных на улице Кирова, 80, в Пахринском проезде, 8, на Ленинградской улице, 4, на Октябрьском проспекте, 3, корпус 1, и на улице 43-й Армии, дома №№15 и 17.