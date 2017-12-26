РИАМО - 26 дек. В Подмосковье днем во вторник зафиксировали максимальную температуру в 4,1 градуса, в Москве столбики термометров поднялись до плюс 3,4 градуса, что только немного ниже рекорда 2011 года, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

После полудня во вторник основная зона осадков покинула Московскую область, но в оставшиеся часы уходящего дня сохранится вероятность небольших локальных осадков, а вот температура практически везде поднялась до положительных значений, за исключением крайних восточных районов - в Черустях в 15:00 было еще минус 2,2 градуса.

«Самая высокая температура за этот срок зафиксирована в Волоколамске – плюс 4,1 градуса, в центре мегаполиса плюс 3,4 градуса, а на главной метеорологической станции (ВВЦ) – плюс 2,6 градуса», — говорится в сообщении.

Абсолютный максимум 26 декабря в Москве был зафиксирован в 2011 году, тогда температура составила плюс 3,6 градуса. Столбики термометров в столице еще могут подняться во вторник, и о том, был установлен новый рекорд или нет, станет известно после 21:00.