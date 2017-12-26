РИАМО - 26 дек. Муниципалитеты Подмосковья работают на результат и решают проблемы, которые перед ними ставят жители, при этом именно запросы жителей становятся основой работы региональных органов власти, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Во вторник в доме правительства Московской области состоялось заседание Высшего совета региона, в рамках которого губернатор Андрей Воробьев подвел итоги работы в уходящем году и обозначил планы на следующий год. Также состоялось вручение премии «Прорыв года».

«Абсолютное большинство находится в тренде подъема по решению самых ключевых проблем, которые перед нами ставят жители. Сегодня много премий «Прорыв года» получили муниципалитеты, которые ранее были в отстающих – это тоже хороший знак того, что главы муниципалитетов, администрации работают на то, чтобы прислушиваться к тем вопросам, которые ставят жители и решать их», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что в этом есть и заслуга депутатов регионального парламента.

«Мы в начале года определили для себя 19 приоритетов в работе – это реализация госпрограмм – их 16, а также контроль сбора местных налогов, регистрация объектов недвижимости и другие. Удалось в течение года значительно улучшить показатели по этим направлениям – более 7 тысяч мероприятий было проведено депутатами по реализации госпрограмм – это контроль хода ремонта и строительства социальных объектов, здравоохранения, образования, благоустройства дворов», – отметил председатель Мособлдумы.

По его словам, перемены происходят при непосредственном участии самих жителей – именно их запросы становятся основой работы органов власти.