РИАМО – 26 дек. Президент России Владимир Путин присвоил новый дипломатический ранг официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, сообщает во вторник Газета.ru.

«Присвоить дипломатические ранги <…> чрезвычайного и полномочного посланника первого класса <…> Захаровой Марии Владимировне – директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации», - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого Захарова обладала рангом чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Мария Захарова – российский дипломат, директор департамента информации и печати министерства иностранных дел России (официальный представитель) с 10 августа 2015 года, кандидат исторических наук.