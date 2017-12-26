РИАМО - 26 дек. В четверг, 28 декабря, в 10:00 в пресс-центре РИАМО состоится пресс-конференция на тему: «Обеспечение охраны общественного порядка, а также безопасности детей в период проведения новогодних и религиозных праздников в Подмосковье».

В мероприятии примет участие начальник УОООП ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Андрей Стрыгин.

Выступающий подробно расскажет о деятельности сотрудников полиции в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности детей в период проведения новогодних и религиозных праздников.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

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