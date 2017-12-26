РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. На социальной елке главы подмосковных Люберец Владимира Ружицкого детям из многодетных семей показали сказку «Аленький цветочек», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня (26 декабря – ред.) в люберецком Дворце культуры для детей из многодетных и находящихся в трудной ситуации семей и детей под опекой прошла елка главы Люберец. Им показали сказку «Аленький цветочек» от музыкального театра «Альтернатива»», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего елку посетило 400 детей. После спектакля им вручили бесплатную сладкую вату и подарки.