РИАМО – 26 дек. Жительница подмосковного Домодедова с девятилетним ребенком выжили после падения лифта в многоэтажке на улице Курыжова, 19/3, сообщает во вторник «Радио 1».

«Зашли в лифт на 11-м этаже, двери закрылись, нажали на кнопку. Сначала он потихоньку ехал вниз, потом просто оборвался. Мы были практически в свободном падении. Остановились где-то на шестом этаже от достаточно резкого удара. У ребенка сразу началась паника. Мы держались за поручень, присели, чтобы не получить травмы», - сообщила пассажирка злополучного лифта.

После случившегося женщина вызвала диспетчера, к ним на помощь также прибежал лифтер-механик. Инцидент произошел между пятым и шестым этажом, поэтому вылезать из открывшихся дверей было опасно. После этого лифт стали постепенно проталкивать вниз до первого этажа. В итоге кабину спустили, и женщина с дочкой успешно выбрались.

Женщина пытается предупредить о произошедшем всех соседей в соцсетях и сообщить в контролирующие органы.

Она уточнила, что самому дому около четырех лет, но перебои в работе лифта происходят постоянно.

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