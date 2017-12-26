РИАМО - 26 дек. Парковку для авиапассажиров, прибывших в аэропорт на личном автотранспорте, ввели в эксплуатацию в столичном аэропорту «Шереметьево», на ней можно оставить автомобиль на длительный срок за 200 рублей в сутки, от парковки до аэропорта курсирует специальный шаттл, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Международный аэропорт «Шереметьево» ввел в эксплуатацию новую оборудованную парковку на 980 машино-мест, которая расположена на месте пересечения Шереметьевского и Нового шоссе в непосредственной близости от аэропорта. Новый суточный паркинг предназначен для пассажиров, вылетающих из аэропорта «Шереметьево» на длительный период и прибывающих в аэропорт на личном автотранспорте. Открытый паркинг – это пилотный проект по формированию единого парковочного пространства по периметру аэропорта «Шереметьево» с гибкой тарифной сеткой», - отмечается в сообщении.

Адрес новой парковки: квартал Клязьма, городской округ Химки, Московская область. Паркинг отвечает современным градостроительным требованиям: твердое асфальтовое покрытие, разметка, освещение и видеонаблюдение. Паркинг предоставляет клиентам возможность комфортабельного пребывания в зале ожидания с необходимыми удобствами. Там установлено онлайн-табло с информацией о статусе рейсов.

С парковки до терминалов аэропорта пассажиров доставляет фирменный шаттл, работающий круглосуточно и в регулярном режиме, интервал между рейсами шаттла в часы пик составляет 10 минут. Современные микроавтобусы оборудованы детскими креслами и отдельной зоной перевозки багажа. Для ориентирования пассажиров на территории пассажирских терминалов размещаются информационные указатели расположения остановок и расписание движения шаттлов.

Стоимость парковки составляет 200 рублей в сутки, за 400 рублей в сутки автомобиль можно оставить под навесом. Услуги парковки оплачиваются наличными средствами или банковской картой через автоматические кассы. В начале 2018 года оплата будет доступна через мобильное приложение «Шереметьево».

Аэропорт «Шереметьево» реализует проект по созданию единого парковочного пространства, включающего открытие новых парковок в разном ценовом сегменте, обеспечение бесплатного оперативного трансфера, сохранности автомобиля и безопасности нахождения на территории паркинга. Так, клиенты могут разместить автомобиль на парковке в двухминутной шаговой доступности от терминалов E и F за 600 рублей в сутки. В начале следующего года будет запущена новая оборудованная стоянка в семиминутной пешей доступности от терминалов E и F с тарифом 400 рублей в сутки.

«Создание единого парковочного пространства является одним из элементов подготовки аэропорта к приему гостей чемпионата мира по футболу-2018. Расширение сети парковок с дифференцированной системой тарифов в зависимости от их удаленности от пассажирских терминалов результативно перераспределяет транспортные потоки на подъездах к аэропорту и обеспечивает оперативное комфортное прибытие и убытие пассажиров на автотранспорте», - заключается в сообщении.