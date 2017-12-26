РИАМО - 26 дек. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили места для новогодних гуляний в городском округе Дубна, нарушений найдено не было, сообщила во вторник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«В Дубне определены пять мест новогодних массовых гуляний, установлено восемь новогодних елей, по 36 адресам выполнен праздничный световой декор зданий и витрин, 57 светодиодных украшений, работают четыре елочных базара и новогодние ярмарки. <…> На момент проверки нарушения отсутствовали, имелись замечания, на которые было указано местному органу самоуправления и собственникам объектов», - сказала Витушева.

Она пояснила, что инспекторы территориального отдела провели мониторинг мест предстоящих новогодних гуляний, где уделили вопросам качества содержания территорий и объектов, расположенных вокруг новогодней инфраструктуры.

В рамках операции «Новый Год» служба будет внимательно следить за работой обслуживающих организаций по качеству состояния всех элементов новогодних украшений, территорий и объектов, чтобы праздничное настроение не испортили потухшие гирлянды, испорченные украшения и неочищенные от снега места гуляний.