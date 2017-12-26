РИАМО – 26 дек. Президент России Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров попросил правительство поддержать программу по продлению амнистии капитала, передает Газета.ru.

«Мы, когда встречались с бизнесом недавно, обсуждали с некоторыми коллегами вопросы, связанные с поддержкой российского бизнеса. Там много всяких предложений, одно из них — это продлить амнистию капитала. Я тогда прошу это Минфин и Минэкономразвития с коллегами отработать, а вас, Дмитрий Анатольевич (председатель правительства РФ Дмитрий Медведев – ред.), просил бы поддержать с учетом того, что внешние ограничения продолжаются», — сказал Путин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что по итогам первой волны амнистии свои капиталы в Россию вернули 2,5 тысячи человек, добавив, что условия амнистии капиталов должны остаться прежними.