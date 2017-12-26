РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Отделы МФЦ Люберец не будут работать с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Обращаем внимание заявителей, что в связи с наступающими новогодними праздниками и Рождеством Христовым, отделы МУ «Люберецкий МФЦ» не будут работать с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 9 января отделы МФЦ будут работать по обычному графику.