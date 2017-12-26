РИАМО – 26 дек. Украинская музыкальная группа «Грибы», известная по композиции «Тает лед», прекращает концертную деятельность из-за решения солиста Юрия Бардаша, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

Популярная группа заявила о прекращении концертной деятельности еще в августе текущего года. Последнее выступление назначено на 31 декабря.

«Как рассказал главный идеолог коллектива Юрий Бардаш, теперь он займется продюсированием своего нового проекта «Бамбинтон», клип которого на песню «Зая» собрал более девяти миллионов просмотров на YouTube», - говорится в материале.

Песня «Грибов» «Тает лед» в 2017 году стала самой популярной среди русскоязычных пользователей сервиса iTunes.