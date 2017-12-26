РИАМО – 26 дек. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что приоритетами для Вооруженных сил страны в будущем станет развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ России, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Есть серьезные поручения (президента России Владимира Путина – ред.) по освоению отдельных регионов. В данном случае я говорю об Арктике, об островной части на востоке (России – ред.) и, безусловно, все, что связано с укреплением наших западных границ», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Он также указал, что в данном направлении уже проделано много работы, связанной с размещением воинских соединений.

Ранее глава Минобороны РФ сообщил, что три ракетных полка завершили перевооружение на комплексы «Ярс» в 2017 году.