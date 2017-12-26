РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 дек. В подмосковных Люберцах на аллее Мира нарядили елку, которую украсили игрушками, сделанными руками детей, сообщил во вторник «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На аллее Мира в Люберцах появилась необычная елка, ее нарядили игрушками, сделанными детьми. Этому предшествовал конкурс творческих работ «Рождественская игрушка» среди учащихся и воспитанников образовательных организаций городского округа Люберцы», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что конкурс проводится с целью развития у детей художественного и эстетического вкуса, творческой активности и культуры, выявления и поддержки одаренных детей.

«Традиционно конкурс проводится в семи возрастных категориях по пяти номинациям: «Елочная игрушка», «Новогодняя красавица», «Символ года», «Рождественский домик», «Гирлянда». В 2017 году на конкурс было представлено 412 работ. Каждая образовательная организация предоставляет на городской этап не более трех лучших работ по каждой номинации», – пояснил Ружицкий.

По его словам, победители и призеры будут награждены на праздниках для одаренных и талантливых детей «Звездочки» и «Лучики».