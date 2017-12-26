РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Руководство МУП «Водоканал» Подольска планирует в 2018 году заменить насосное оборудование на трех канализационных насосных станциях микрорайона Климовск, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В 2018 году МУП «Водоканал» запланировал большое количество мероприятий на сооружениях водоотведения. Так, в микрорайоне Климовск на канализационных насосных станциях (КНС) №11 по улице Западной; №3 по улице Школьной и №4 по улице Речной в рамках выполнения работ по капитальному ремонту будут заменены насосное оборудование, системы инженерно-технического обеспечения и системы управления технологическим оборудованием», – говорится в сообщении.

Помимо этого, на данных очистных планируется установить системы диспетчеризации. В деревне Федюково на водозаборном узле и очистных сооружениях будет проведен монтаж установки бесперебойного питания, а на канализационно-насосной станции в поселке Романцево заменены два насосных агрегата. Также в 2018 году будут смонтированы специальные газоанализаторы на очистных в поселках Дубровицы, Санаторий «Родина», Ерино в районе Юго-Западный, жилого комплекса «Весенний» и в деревне Никулино.