РИАМО - 26 дек. Министерство экологии и природопользования Московской области добивается приостановки деятельности рыбоперерабатывающего предприятия «Креветка» в Наро-Фоминском округе из-за ряда экологических нарушений на производстве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инспекторы эконадзора завершили расследование в отношении ООО «Креветка», которое занимается переработкой морепродуктов в Апрелевке Наро-Фоминского округа. Дело об административном правонарушении было заведено по многочисленным обращениям горожан, жаловавшихся в Минэкологии на неприятный запах с производственной площадки общества», - говорится в сообщении.

В результате расследования выяснилось, что фирма не осуществляет производственный экологический контроль, не заключила договор с аккредитованной лабораторией на анализ проб воздуха в зоне производственной деятельности. Кроме того, предприятие не подало сведений в кадастр отходов Московской области, что является административным правонарушением.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, ведомство направило материалы расследования в суд с просьбой вынести решение о приостановке деятельности ООО «Креветка» на 60 суток. За это время фирма должна устранить все нарушения природоохранного законодательства.