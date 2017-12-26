РИАМО – 26 дек. Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала телеведущую и журналистку Ксению Собчак в качестве кандидата в президенты России, теперь она может начать избирательную кампанию, сообщает во вторник РИА Новости.

«Центризбирком разрешил телеведущей Ксении Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет ее официальной предвыборной кампании», - говорится в сообщении.

После открытия счета Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии «Гражданская инициатива», а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам.

Собчак, позиционирующая себя в качестве кандидата «против всех», идет на выборы от «Гражданской инициативы» экс-министра экономики Андрея Нечаева.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.