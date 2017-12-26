РИАМО - 26 дек. Многоэтажный жилой дом почти на 500 квартир планируют построить в городе Старая Купавна в Ногинском районе Подмосковья к 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства жилого дома со встроенными нежилыми помещениями на улице Трудовой в городе Старая Купавна Ногинского района», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проекту, площадь 17-этажного жилого дома составит 28649 квадратных метров. Новостройка рассчитана на 484 квартиры, из них 383 однокомнатных, 67 двухкомнатных, 34 трехкомнатных. Площадь квартир - 19980 квадратных метров. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детские игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы, будет выполнено озеленение территории.

Жилой дом строится на средства инвестора. Застройщиком объекта выступает ООО «Авангард-Кубинка», генподрядчиком - ООО «Аксиома». Плановый срок завершения строительства - четвертый квартал 2019 года.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №8 Главгосстройнадзора, составлена программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор», - отметил Тагиев.