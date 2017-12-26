РИАМО - 26 дек. Службы городского хозяйства Москвы будут работать круглосуточно во время новогодних праздников, для очистки 16,5 тысячи скатных кровель и уборки дворов сформированы 4,2 тысячи бригад, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В новогодние праздники будет организовано круглосуточное дежурство всех служб городского хозяйства. Усилены меры по обеспечению безопасности во время проведения праздничных мероприятий. Аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой для проведения в случае необходимости аварийно-восстановительных работ», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Топливно-энергетический комплекс готов к работе в условиях повышенных нагрузок и энергопотребления. Полностью сформированы резервы топлива по мазуту – 402,9 тысячи тонн, по углю – 266,8 тысячи тонн, по дизельному топливу – 24,5 тысячи тонн. Запас системы энергоснабжения позволит стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при температуре наружного воздуха до минус 30-40 градусов.

Уборкой территорий, где проводят массовые мероприятия, и объектов дорожного хозяйства займутся более 25 тысяч человек. Утилизировать снег будут 56 стационарных снегосплавных пунктов и 146 мобильных снеготаялок. Их общая мощность – до 550 тысяч кубических метров.

На особо опасных участках дорог, в первую очередь на МКАД, обеспечено круглосуточное дежурство тягачей (41 единица). Создан необходимый запас противогололедных материалов.

Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций сформирована особая группа. В нее входят 1645 человек личного состава, в распоряжении которых есть 509 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники.

На водных объектах города будут дежурить до 80 человек. Из техники подготовлены 20 судов на воздушной подушке, 18 гребных лодок, пять единиц автомобильного транспорта, снегоход и квадроцикл.