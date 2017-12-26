РИАМО - 26 дек. В Москве могут увековечить память известного композитора Владимира Шаинского, скончавшегося на 93-м году жизни, сообщил РИАМО во вторник председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Автор музыки для «Чебурашки и Крокодила Гены», известный композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни.

«Я полагаю, что его коллеги, члены Союза композиторов и, конечно же, родственники Шаинского обратятся в Мосгордуму с просьбой разрешить увековечить память композитора в форме памятника, памятной таблички, монумента или переименования улицы в Москве», - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что является давним другом Шаинского. Они были в хороших отношениях и общались много лет.

«Замечательный человек, потрясающий, талантливый композитор, очень хороший друг. Владимир обладал невероятной энергетикой, сам был энергичным человеком, в том смысле, что всегда мог начать приседать и несколько раз отжаться. Нам всем его будет очень не хватать», - заключил Герасимов.

Шаинский - лауреат Государственной премии СССР. Известен как автор песен для детей, в том числе музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.