РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 дек. Жители подмосковных Люберец за неделю с 16 по 22 декабря через портал «Добродел» чаще всего жаловались на нарушения правил уборки, сообщается на портале.

«С 16 по 22 декабря в городском округе Люберцы через портал «Добродел» было подано 651 сообщение о проблемах. Самыми популярными темами стали: нарушение правил уборки – 58 жалоб, парковка на газонах и зеленых насаждениях – 48, ненадлежащее состояние фасадов нежилых зданий, объектов и ограждений – 46, неисправные фонари освещения – 41, ямы и выбоины на дорогах – 38 жалоб», – говорится в сообщении.

При этом пользователи отметили успешное решение по 465 вопросам. Коммунальные службы убрали территорию, починили неисправные фонари и устранили объявления о продаже наркотиков.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.