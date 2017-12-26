РИАМО - 26 дек. Благотворительный показ ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Москве смогут посетить 4 тысячи детей-инвалидов и детей-сирот, представление покажут 27 декабря во дворце спорта «Мегаспорт», говорится в сообщении пресс-службы ГАУК «Мосгортур».

«Все дети, которые будут присутствовать на вечере – подопечные благотворительных фондов – это дети с инвалидностью или дети-сироты. Дети посмотрят ледовое шоу, в котором принимают участие известные спортсмены, и получат новогодние подарки», - сказал заместитель генерального директора «Мосгортура» Олег Кудрявцев.

Перед представлением 60 опытных вожатых «Мосгортура» проведут для детей развлекательную программу, подарят им новогодние подарки, а также организуют сопровождение детей до мест в зрительном зале.

«Все вожатые прошли специальную подготовку в Центральной школе московских вожатых, практику на городских проектах «Мосгортура» и отработали несколько смен в загородных лагерях, в том числе и на инклюзивных сменах. На мероприятии вожатые «Мосгортура» проведут для детей игры на знакомство и командообразование и вместе с детьми будут водить новогодний хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой», - отметила первый заместитель генерального директора «Мосгортура» Наталья Лосева.

Ледовое представление «Руслан и Людмила» - это мюзикл на льду. Шоу создано по мотивам одноименной сказки Александра Пушкина. В представлении принимают участие многократные победители соревнований по фигурному катанию Татьяна Навка, Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие.