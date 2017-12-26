РИАМО - 26 дек. После вмешательства активистов Общероссийского народного фронда управляющая организация начала устранять нарушения содержания многоквартирного жилого дома в подмосковном Орехово-Зуеве, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

«В региональное отделение ОНФ обратились жители дома №25 по улице Лопатина, которые не могут добиться от своей управляющей организации незамедлительного ремонта прохудившейся кровли. Крыша двухэтажного 14-квартирного дома, по словам жителей, похожа на решето. Ее частично ремонтировали около 20 лет назад, но половину стройматериалов украли, и ремонт сделали некачественно, без вентиляции и гидроизоляции», — говорится в сообщении.

Из-за этого стены в квартирах покрыты потеками, даже на первом этаже. В доме проживают инвалиды, пожилые люди, в том числе трое из тех, кто участвовал в его постройке 60 лет назад. Все их обращения в управляющую организацию остались без результатов.

Активисты ОНФ обратились в Госжилинспекцию Московской области с предложением принять меры по организации необходимых мероприятий для приведения технического состояния жилого дома в надлежащее состояние.

«Согласно письму от Госжилинспекции по итогам выездной проверки в доме выявлены факты неудовлетворительного содержания кровли, вентиляционных каналов и подъезда №2. Составлен акт, возбуждено дело об административном правонарушении и управляющей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — указывается в сообщении.

По словам члена регионального штаба ОНФ Дмитрия Дупака, Госжилинспекция держит на контроле исполнение предписания, а ОНФ оставляет на общественном контроле ремонт кровли в Орехово-Зуеве. Он также отметил, что, по словам жителей, весной подвал дома затапливает, а это значит, что в это время надо будет провести еще одну проверку.