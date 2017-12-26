РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 дек. Королев занял второе место в итоговом рейтинге муниципальных образований Московской области по итогам 2017 года, написал глава городского округа Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Рейтинг муниципальных образований Московской области оценивает муниципалитеты по 50 целевым показателям пяти направлений, среди которых предпринимательская деятельность, государственные и муниципальные услуги, эффективное управление, качество жизни и сельское хозяйство.

«Итоги года сегодня подвел Андрей Воробьев на заседании Высшего совета при губернаторе Московской области. На протяжении последних лет город стабильно и динамично развивается. По итогам 2017 года Королев занял второе место по всем показателям Рейтинга-50. Но работы еще много, продолжаем трудиться во благо жителей города», – написал Ходырев.