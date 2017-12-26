РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Управляющие компании микрорайона Кузнечики Подольска подготовились к новогодним праздникам и создали аварийные бригады на случай чрезвычайных ситуаций, сообщил во вторник «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации округа в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев.

«Во вторник (26 декабря – ред.) мы провели рабочее совещание с представителями управляющих компаний многоквартирных домов микрорайона Кузнечики, посвященное подготовке к новогодним праздникам. Из девяти компаний, обслуживающих территорию, присутствовали представители семи УК, еще одна прислала подтверждение готовности. Сотрудники компаний доложили, что аварийные бригады для дежурства созданы, песко-соляная смесь закуплена, за участками закреплена уборочная техника. Свою готовность компании оценили в 95,5%», – сказал Патрушев.

Он попросил взять на особый контроль период с 29 декабря по 9 января.

«В этот период особенно внимательно необходимо следить за домами, которые находятся в управлении УК, чтобы люди могли спокойно отметить праздники. В свою очередь действия УК по расчистке дворов и выездов будет контролировать территориальный отдел №35 Госадмтехнадзора Московской области», – отметил Патрушев.