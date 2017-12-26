РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Сотрудники ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил по перевозке детей на дорогах подмосковного Подольска 27 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует о проведении 27 декабря профилактического мероприятия «Детское кресло», направленного на обеспечение безопасности перевозки детей в автотранспорте», – говорится в сообщении.

За несоблюдение водителями правил дорожного движения по перевозке детей предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.