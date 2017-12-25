РИАМО - 25 дек. Автобус маршрута №75 снова будет ходить по Богородскому путепроводу в Москве с 26 декабря, также на востоке столицы возобновляет работу автобус маршрута №822, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«После окончания реконструкции Богородского путепровода на востоке столицы восстанавливается движение автобуса №75 по прежнему маршруту – от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до станции метро «Сокольники», - говорится в сообщении.

Укороченные маршруты (автобус №75 «Метро «Сокольники» – «Кадетский корпус» и автобус №75к «Метро «Бульвар Рокоссовского» – «Интернат престарелых») прекращают работу.

Также по рабочим дням возобновляется работа маршрута автобуса №822 «Метро Бульвар Рокоссовского» – «Яузская аллея». Транспорт будет курсировать с 07:00 до 21:00.