РИАМО - 25 дек. Жители Подмосковья прислали на портал «Добродел» более 10,4 тысячи жалоб за минувшую неделю, более 6,5 тысяч жалоб были успешно решены, говорится в сообщении пресс-службы портала.

«На неделе с 16 по 22 декабря 2017 года в Московской области через портал «Добродел» было подано 10438 сообщений о проблемах», - говорится в сообщении.

Самыми популярными темами стали: неудовлетворительное техническое и санитарное состояние подъездов — 757 жалоб; нарушение правил уборки от снега и наледи — 571 жалоба; неисправные фонари освещения — 486 жалоб; ямы и выбоины на дороге – 431 жалоба; нарушение правил уборки – 428 жалоб.

При этом на прошлой неделе пользователи отметили как успешно решенные 6529 жалоб. Из них: убран снег и наледь во дворе по 570 жалобам; восстановлено нормативное техническое и санитарное состояние подъездов по 511 жалобам; решена проблема неисправных фонарей освещения по 364 жалобам; убрана территория по 317 жалобам; устранена проблема системы электроснабжения в домах по 214 жалобам; устранена проблема системы центрального отопления по 195 жалобам.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.