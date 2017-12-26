РИАМО – 26 дек. Проход туристов в Московский Кремль и на Красную площадь ограничат во вторник из-за проведения Общероссийской новогодней елки.

Допуск граждан в Московский Кремль производиться не будет за исключением прохода со стороны Боровицкой башни для посещения Государственной Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд». Допуск граждан на территорию Красной площади и площадь Васильевский спуск будет закрыт с 08:00 до 18:00.

В связи с проведением елки в Кремле с 07:00 и до окончания мероприятий автобусы М5 и №158 будут следовать по измененным маршрутам. Автобус М5 будет ходить от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а автобус №158 — от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг.

Общероссийская елка в Кремле - традиционный детский праздник, на который по приглашению президента РФ съезжаются школьники из всех регионов России. Это лучшие ученики, победители различных конкурсов и олимпиад, ребята из детских домов. В Кремль приедет более 5 тысяч детей.