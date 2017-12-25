РИАМО - 25 дек. Два новых детских технопарка – на базе Московского политеха и на ВДНХ в павильоне «Народное образование» – открылись в столице, первый из них займется обучением школьников основам транспортных и аэрокосмических систем, второй будет специализироваться на робототехнике, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня мы открыли последние два детских технопарка в этом году. Теперь их число достигло 12-ти и они доступны жителям всех округов Москвы», - сказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, проходить обучение и посещать образовательные мероприятия на площадках детских технопарков ежегодно смогут свыше 35 тысяч старшеклассников и учащихся колледжей.

В детском технопарке при Московском политехе есть четыре лаборатории: «Автоконструирование и расчеты», «Транспортный дизайн», «Аэрокосмическая инженерия» и «Беспилотная техника».

Учащиеся узнают об инженерии и принципах ее использования в автомобильной индустрии, приобретут практические навыки в дизайн-проектировании транспортных средств. С помощью современных учебных конструкторов школьники изучат физико-математические основы космонавтики, трехмерное моделирование и прототипирование. Кроме того, они освоят основы электротехники и радиотехники, проектирования космических аппаратов, изучат программирование микроконтроллеров, познакомятся с алгоритмами обработки видео и технологиями компьютерного зрения.

В детском технопарке на ВДНХ также будут действовать четыре лаборатории, связанные с робототехникой и другими наукоемкими технологиями. Ученики смогут собирать модели роботов и учиться их программировать. Ребята получат навыки проектирования печатных плат. Их научат создавать панорамное видео и делать интерактивные инсталляции.

Технологическими партнерами новых детских технопарков стали крупные отечественные и иностранные компании.