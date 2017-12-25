РИАМО - 25 дек. Маршруты автобусов М5 и №158 изменятся в Москве 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Двадцать шестого декабря с 07:00 до окончания мероприятий автобусы М5 и №158 будут следовать по измененным маршрутам. Автобус М5 будет ходить от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а автобус №158 — от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг», - говорится в сообщении.

Данные изменения связаны с проведением Общероссийской новогодней елки в Кремле.

Общероссийская елка в Кремле - традиционный детский праздник, на который по приглашению президента РФ съезжаются школьники из всех регионов России. Это лучшие ученики, победители различных конкурсов и олимпиад, ребята из детских домов. В Кремль приедет более 5 тысяч детей.