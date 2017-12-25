РИАМО - 25 дек. В преддверии Нового года министерство социального развития Московской области сделало подарок для жителей региона – теперь более 25 государственных услуг теперь можно получить посредством портала госуслуг Подмосковья uslugi.mosreg.ru, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Возможность получения наших услуг через портал упрощает процедуру обращения в органы социальной защиты. Нет никаких очередей, и подать заявление можно в удобное для граждан время. Достаточно просто зайти на портал и выбрать необходимую услугу», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Среди услуг, доступных на портале, числятся: назначение ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области; назначение единовременного пособия при рождении ребенка; назначение единовременного пособия при рождении ребенка в семье со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения.

Также через портал можно получить такие госуслуги, как назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области; назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком; назначение пособия на ребенка в семье со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения; назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Через интернет можно получить услугу по предоставлению выплаты для многодетной семьи на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в государственной образовательной организации Московской области или муниципальной образовательной организации в Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; услугу по назначению ежемесячной денежной выплаты семье в Московской области.

На портале доступна услуга по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей; предоставлению меры соцподдержки в виде компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно детям, страдающим онкологическими заболеваниями; назначению и выплате региональной социальной доплаты к пенсии; организации отдыха детей в каникулярное время (муниципальная услуга); предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (муниципальная услуга); постановке многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков (муниципальная услуга).

Посредством портала предоставляется услуга по частичной компенсации стоимости путевок организациям, индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах по Московской области и закупившим путевки для отдыха и оздоровления зарегистрированных по месту жительства в Московской области детей своих работников, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством); по обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной соцпомощи, при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих первую группу инвалидности, и детей-инвалидов, бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Кроме того, в числе предоставляемых через портал - услуга по бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области; по выплате компенсации отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также лицам, сопровождающим граждан, имеющих первую группу инвалидности, и детей-инвалидов по выплате компенсации расходов по проезду на междугородном транспорте к месту лечения и обратно; по выдаче справки, подтверждающей наличие права на получение меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов.

Среди услуг, доступных на портале, также оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области; выдача сертификата (его дубликата) на региональный материнский (семейный) капитал; признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании; присвоение звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим место жительства в Московской области.