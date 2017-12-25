РИАМО - 25 дек. Управление Роспотребнадзора по Московской области в преддверии новогодних праздников рекомендует жителям региона контролировать качество приобретаемых готовых блюд, чтобы не допустить пищевых отравлений, а также тщательно мыть фрукты и овощи, кроме того, напоминают о покупке алкоголя только в магазинах с лицензией, сообщается на сайте ведомства.

«Пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вызывают готовые блюда – всевозможные многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и другие. Кроме готовых блюд причиной отравления могут стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи, так как на их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций», - говорится в сообщении.

В качестве профилактических мер для предотвращения пищевых отравлений необходимо мыть руки перед приемом и приготовлением пищи, после посещения туалета, приходя с улицы, игры с животными; также важно мыть посуду с применением специальных моющих средств и только в горячей воде, особенно это касается посуды, в которой находилась сырая продукция (рыба, мясо).

Кроме того, не следует употреблять в пищу, если есть сомнения в ее свежести; необходимо соблюдать предусмотренную технологией кулинарную и термическую обработку (достаточный температурный режим и время приготовления); хранить продукты в холодильнике, не допуская близкого соседства сырых продуктов и готовой пищи.

Также важно приобретать продукты исключительно в торговых точках, где проводятся соответствующие проверки на качество, особенно это касается мяса, рыбы. Не стоит покупать продукты на стихийном рынке, у незнакомых людей, где у продавцов нет разрешения на торговлю и документов на продукты.

«Нельзя употреблять в пищу салаты, которые хранились дольше нескольких часов. Если нужно заранее приготовить салат, заправлять его следует непосредственно перед подачей на стол», - подчеркивают специалисты.

При покупке продуктов важно внимательно читать сроки изготовления и годности, визуально и на запах проверять качество продукта. Не употреблять в пищу подгнившие и заплесневелые продукты, особенно пораженные черной плесенью.

Для питания детей лучше не использовать продукты с ароматизаторами, усилителями вкуса, красителями и прочими химическими добавками. Овощи, ягоды, фрукты нужно тщательно мыть перед употреблением.

Отдельную рекомендацию Роспотребнадзор дает относительно покупки алкоголя, который можно приобретать только в проверенных торговых организациях, имеющих лицензию на продажу алкоголя.

«При продаже напитка вместе с бутылкой вам обязательно должны выдать чек. Обращайте внимание на качество упаковки и наличие специальной или акцизной марки: легальные производители разливают продукцию в тару, имеющую особенные отличительные признаки, а этикетка и контрэтикетка наклеены ровно без перекосов. При приобретении водки обратите внимание на цвет напитка: настоящая водка прозрачная без мути и осадка на дне. Кроме того, немаловажную роль в профилактике отравления алкоголем играет и умеренное употребление алкоголя», - уточняют специалисты.