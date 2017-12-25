РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 дек. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров в понедельник проверил ход работ по капитальному ремонту в детском саду №42 «Лукоморье», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В выездном совещании также приняли участие сотрудники управления по образованию администрации Балашихи, руководство детского сада, представители подрядной организации. Юров осмотрел, как идут работы по ремонту фасада и посетил отремонтированные помещения.

«Сегодня посетил детский сад №42. Он находится на территории бывшего военного городка Заря. Здесь заканчивается капитальный ремонт. Это ремонт фасада, замена оконных блоков. Уже проведены работы по ремонту кровли, санузлов, групп, инженерных коммуникаций. Всего в этом году на эти работы выделено около 20 миллионов рублей», – сказал Юров.

По его словам, в 2018 году планируется проведение капитального ремонта по программе восстановления инфраструктуры бывших военных городков в детском саду №41 микрорайона Заря, а также в детском садике №47 и гимназии №3 микрорайона Северный. Также Юров отметил, что в 2017 году планируется приступить к реконструкции дома культуры «Северный».

Помимо этого, в 2018 году рабочие приступят к реконструкции инженерных сетей микрорайонов Заря и Северный. В рамках реконструкции проведут замену теплосетевых трасс, ремонт существующих котельных и строительство новой в микрорайоне Северный. На работы планируют потратить порядка 700 миллионов рублей.