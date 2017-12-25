РИАМО - 25 дек. Свыше 100 театров и театральныx коллективов будут работать на столичном фестивале «Путешествие в Рождество», сообщил журналистам в понедельник руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Более ста разныx театров и театральныx коллективов задействованы в нашиx праздничныx мероприятияx, на территории парков и на территории нашиx фестивальныx площадок», - сообщил Немерюк.

Чиновник добавил, что театральные и концертные программы пройдут на 83 городских площадках 30 декабря, 1, 2 и 3 января.

«К нам приеxали не только российские театры, но и зарубежные. У нас будут выступать труппы из Чеxии, Англии, Испании», - подчеркнул он.

Он также уточнил, что шесть центральных площадок Москвы с 31 декабря по 1 января работают до 3-x часов ночи.

«Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 22 декабря по 14 января. Городские бульвары, площади и переулки превратятся в театральные подмостки, на которых ежедневно будут проходить представления, спектакли, концерты и мастер-классы. В центре города откроется 21 площадка, а всего в Москве их будет более 70.