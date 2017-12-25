РИАМО - 25 дек. Власти Москвы утвердили нормативную стоимость перевозок пассажиров в метро и на наземном общественном транспорте, соответствующий приказ размещен на официальном сайте мэра столицы.

«Утвердить нормативную стоимость перевозки пассажиров государственным унитарным предприятием Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина» в размере 42,83 рубля», - говорится в документе, подписанном главой департамента экономической политики и развития столицы Владимиром Ефимовым.

Кроме того, утверждается нормативная стоимость проезда на наземном общественном транспорте Москвы.

«Утвердить нормативную стоимость перевозки пассажиров государственным унитарным предприятием Москвы «Мосгортранс» в размере 31,56 рубля», - говорится в приказе.

Приказ вступил в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Нормативная стоимость перевозки пассажиров определяется как отношение планового объема необходимой валовой выручки организации пассажирского транспорта общего пользования на осуществление регулируемого вида деятельности к плановому объему перевозки пассажиров, согласованному с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Со 2 января 2018 года проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте Москвы подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составит 1765 рублей вместо 1700 рублей, а безлимитного на 30 дней – 2750 рублей вместо 2000 рублей.

Прежней останется цена билета «Единый» на одну поездку – 55 рублей, билета ТАТ на одну поездку в зоне Б – 40 рублей.

В целом в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции.