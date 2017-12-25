РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 дек. У 29-летнего жителя подмосковной Балашихи в местном караоке-клубе украли сумку, говорится в сообщении Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в здании караоке-клуба, расположенного на Московском бульваре в Балашихе. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 49-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.