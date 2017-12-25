РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. В понедельник Подольский городской суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы врача-реаниматолога, который обвинялся в действиях сексуального характера в отношении пациентки, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

Инцидент произошел в реанимационном отделении ГБУЗ Московской области «Подольская городская больница №2» в ночь на 5 января 2017 года. Врач анестезиолог-реаниматолог, находясь в нетрезвом состоянии на суточном дежурстве, совершил, по данным следствия, насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки. Приговор обвиняемому был вынесен подольским судом в понедельник.

«В отношении врача-реаниматолога подольский суд вынес обвинительный приговор, согласно которому его ожидает наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет в колонии общего режима. Однако, ввиду того, что обвиняемый около года пробыл в изоляторе, пока велось следствие, ему остается пробыть в колонии около 6,5 лет», – сказал сотрудник.

Он отметил, что помимо обвинения в действиях сексуального характера в отношении пациентки, врач подозревался и в других преступлениях.