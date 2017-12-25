РИАМО – 25 дек. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин представил президенту России Владимиру Путину отчет о работе Государственной Думы, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Работать над «законодательными завалами», которые насчитывали 2020 законопроектов, мы начали с прошлого года. На сегодня их количество сократилось на 74,7%», - сказал Володин.

С момента начала полномочий Государственной Думы VII созыва 5 октября 2016 года депутаты приняли в общей сложности 656 законов.