РИАМО - 25 дек. Работы по восстановлению подземного пешеходного перехода на Кутузовском проспекте в Москве после ДТП с автобусом завершат к утру 26 декабря, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник столичного ГБУ «Гормост».

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте в столице автобус «Мострансавто» съехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар» и сбил идущих по нему людей.

«Все повреждения, связанные с ДТП, восстановим уже к утру. Заменим сломанные плиты на лестнице, восстановим перила и поврежденную облицовку стен подземного пешеходного перехода», - сказал собеседник агентства.

По информации на официальном сайте мэра Москвы, в городских больницах находятся девять пострадавших в результате аварии с автобусом, еще двое отказались от госпитализации. Погибли четыре человека.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сообщил, что из салона автобуса изъят видеорегистратор, запись с которого поможет выяснить причины смертельной аварии. Сотрудник МВД России ранее сообщал, что авария могла произойти из-за гололеда.

Автобус въехал в пешеходный переход в Москве. ВИДЕО >>