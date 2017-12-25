РИАМО – 25 дек. Представителей группы ГАЗ – производителя автобуса, въехавшего в пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар» в Москве, планируют включить в комиссию по расследованию причин происшествия, сообщает ТАСС.

«Представители Ликинского автобусного завода Группы ГАЗ выехали на место аварии, чтобы изучить обстоятельства происшествия. Технические эксперты «ЛиАЗа» также будут направлены на место буксировки автобуса для проведения детального анализа его технического состояния», - говорится в сообщении.

Кроме того, компания-производитель автобуса направила предложения по включению своих специалистов в работу комиссии по расследованию причин происшествия.

«Во время движения автобуса данной модели работа тормозной системы имеет несколько ступеней резервирования: в случае отказа одного из контуров основной тормозной системы остается работоспособным второй контур. В случае отказа второго контура, что технически практически невозможно, у водителя имеется возможность задействовать запасную тормозную систему, которая находится в состоянии постоянной готовности к применению и приводится в действие пружинными энергоаккумуляторами тормозных камер заднего моста», - отмечается в материале.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте в столице автобус «Мострансавто» съехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар» и сбил идущих по нему людей. Из-за ДТП проход по подземному переходу был ограничен, сейчас ограничение сняли.

По информации на официальном сайте мэра Москвы, в городских больницах находятся девять пострадавших в результате аварии с автобусом, еще двое отказались от госпитализации. Погибли четыре человека.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сообщил, что из салона автобуса изъят видеорегистратор, запись с которого поможет выяснить причины смертельной аварии. Сотрудник МВД России ранее сообщал, что авария могла произойти из-за гололеда.