РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 дек. В понедельник для журналистов из подмосковной Балашихи провели экскурсию в местной компании по производству сыра «Сыр своими руками», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Участники экскурсии узнали, сколько сортов сыра производит компания, а также увидели сам процесс производства. Учредитель компании Михаил Губин показал гостям необычные сорта сыра.

«Мы производим порядка 80 сортов сыра. Мы делаем мягкие сыры, рассольные сыры, полутвердые, твердые. Стараемся охватить всю европейскую линейку», – сказал Губин.

Компания «Сыр своими руками» принимает активное участие в программе импортозамещения, расширив в этом году линейку выпускаемой продукции мягкими сырами, которые, раньше привозили в Россию из Европы. В этом году предприятие увеличило имеющиеся производственные мощности и приняло решение о строительстве собственного производственного здания и уже приступило к реализации своих планов.

В 2018 году предприятие продолжит закупку оборудования и планируют принять участие в конкурсе на получение субсидии на частичную компенсацию затрат на модернизацию производства.