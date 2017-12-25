РИАМО – 25 дек. Вице-премьер РФ Виталий Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), сообщает РИА Новости.

В понедельник в Москве проходит заседание исполкома РФС.

«Вице-премьер РФ Виталий Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС) на шесть месяцев, исполняющим обязанности главы организации стал генеральный директор РФС Александр Алаев», - говорится в сообщении.

Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016 году на четыре года. Алаев с 2013 года занимает пост генерального директора.

С 2008 по 2012 годы Мутко занимал должность министра спорта, туризма и молодежной политики РФ, затем по 2016 год являлся министром спорта страны. В октябре прошлого года был назначен заместителем председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.