РИАМО - 25 дек. Дополнительную проверку технического состояния всех городских автобусов проведут в Москве до 5 утра 26 декабря после смертельного ДТП на Кутузовском проспекте, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте в столице автобус «Мострансавто» съехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар» и сбил идущих по нему людей. Приехавший на место происшествия мэр Москвы Сергей Собянин поручил проверить весь городской автобусный парк после смертельной аварии.

«До 05:00 завтрашнего дня будет дополнительно проверено техническое состояние всех автобусов Москвы на внутригородских маршрутах, несмотря на то, что ДТП произошло с подмосковным перевозчиком», - говорится в сообщении.

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