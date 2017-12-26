РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник ответит на вопросы жителей муниципалитета в прямом эфире Люберецкого радио.

Во вторник, 26 декабря, в прямом эфире «Радио Люберецкого региона» Ружицкий ответит на вопросы жителей округа и пообщается с ними. Вопросы можно задать заранее. Начало в 18:10.

Обращения от жителей Люберец принимаются по телефону: 8(495)554-00-25, а также по электронной почте: radiolub@mail.ru.